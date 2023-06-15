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НовостиОбщество15 июня 2023 14:25

В Красноармейском районе Волгограда ликвидируют хлебзавод

Сотрудникам предприятия предложили трудоустройство на другой площадке
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде закрыли хлебзавод.

В Волгограде закрыли хлебзавод.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Красноармейском районе Волгограда решено ликвидировать предприятие АО «Красноармейский хлеб». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета сельского хозяйства, с 2012 года хлебзавод на юге города-героя входил в состав АПК «Стойленская Нива», которое объединяет пекарни на всей территории страны. В Волгоградской области ему принадлежат также «Хлебзавод №5» и ОАО «Городищенской КХП».

Руководство уже предложило сотрудникам трудоустройства на другой пекарне.

- Напомним, что Хлебозавод №5 комплексно модернизировали. Поэтому на общий объем производства продукции, а также ассортимент решение о прекращении работы площадки в Красноармейском районе не повлияет. С торговыми сетями и другими потребителями продукции заключаются новые договоры поставки продукции, - отметило руководство предприятия.