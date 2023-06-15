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НовостиОбщество15 июня 2023 14:14

11 волгоградцев наградили Орденами Мужества посмертно

Награды удостоились бойцы, погибшие в зоне СВО
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Награждение прошло в торжественной обстановке. ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва"

Награждение прошло в торжественной обстановке. ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва"

11 волгоградцев, погибших в зоне проведения специальной военной операции, удостоились Орденов Мужества. Семьи погибших получили награды своих героев в музее-панораме «Сталинградская битва».

Награды посмертно получили следующие бойцы: лейтенант Александр Архипов, ефрейтор Геннадий Марков, рядовые Магоммед Гусейнов, Сергей Ники, Мартин Назарян, Александр Левшин, Алексей Спесивцев, Денис Пиюков, Эльшад Гусейнов, Евгений Бурамбаев и Александр Конопатов.

Ордена Мужества семьям погибших в торжественной обстановке вручили врио военного комиссара Волгоградской области Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества региона Эдуард Давыдовский.