11 волгоградцев наградили Орденами Мужества посмертно

Награждение прошло в торжественной обстановке. ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва"

11 волгоградцев, погибших в зоне проведения специальной военной операции, удостоились Орденов Мужества. Семьи погибших получили награды своих героев в музее-панораме «Сталинградская битва».

Награды посмертно получили следующие бойцы: лейтенант Александр Архипов, ефрейтор Геннадий Марков, рядовые Магоммед Гусейнов, Сергей Ники, Мартин Назарян, Александр Левшин, Алексей Спесивцев, Денис Пиюков, Эльшад Гусейнов, Евгений Бурамбаев и Александр Конопатов.

Ордена Мужества семьям погибших в торжественной обстановке вручили врио военного комиссара Волгоградской области Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества региона Эдуард Давыдовский.