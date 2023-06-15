В Волгограде начальница УК присвоила себе чужие зарплаты на 1 млн рублей

Задержанная женщина во всем созналась Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгограде следователи завели уголовное дело на 48-летнюю работницу УК, которая воспользовавшись своим служебным положением, фиктивно устраивала на работу своих знакомых и брала их зарплату. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Подозреваемая занимала должность заместителя руководителя производственного участка управляющей компании. По версии следствия, она использовала данные своих четверых знакомых и устраивала их к себе на работу уборщиками мест общего пользования, а их зарплату женщина присваивала себе.

Всего с декабря 2019 по ноябрь 2022 года женщине удалось присвоить более миллиона рублей. Сотрудникам полиции удалось выявить нарушения и задержать женщину, та полностью призналась в содеянном. В настоящее время ведется следствие.