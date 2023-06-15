МЧС предупреждает жителей Волгоградской области о грозах с градом и шквалистом ветре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Волгоградской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, уже вечером 15 июня на область обрушатся сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 25 метров в секунду. Непогода сохранится вплоть до 17 июня.

Волгоградцев просят соблюдать правила безопасности. Не стоит подходить к оборвавшимся проводам ЛЭП, находиться вблизи деревьев во время сильного ветра, парковать машины у шатких конструкций.

- Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. При получении информации об усилении ветра необходимо исключить выход на водоёмы на маломерном судне, - напомнили волгоградские спасатели.