В 2023 году в Волгоградской области родилось порядка 6,7 тысячи детей

В 2023 году в Волгоградской области родилось порядка 6,7 тысяч детей Фото: архив

В Волгоградской области с начала 2023 года родилось более 6,7 тысячи детей, в том числе 79 двоен. Так, одиннадцатый малыш появился в многодетной семье из Среднеахтубинского района. 35-летняя Наталья Холматова в очередной раз стала мамой благодаря врачам перинатального центра №1 в Волжском. Счастливые родители воспитывают шесть сыновей и пять дочерей. Старший сын уже учится в техникуме, восемь детей – в школе, остальные дошколята. К слову, многодетная мама отмечена наградой «Материнская слава».

- В регионе здоровью новорожденных уделяют особое внимание — женщины, во время беременности обследуются в окружных кабинетах пренатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка, где проводится экспертное ультразвуковое исследование и забора крови на маркеры генетических заболеваний, - добавили в пресс-службе облаздрава.

Добавим, что в регионе проживает порядка 30 тысяч многодетных семей, воспитывающих более 104 тысяч детей.