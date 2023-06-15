В Волгоградскую область из Москвы для посева привезли 700 кг испорченных семян подсолнечника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области обнаружили более 700 кило испорченных семян подсолнечника, предназначенные для посева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, товар заказал ООО «Агро-Максимум» из Московской области. Поставщик не удосужился указать информацию о товаре на этикетках, тем самым нарушив федеральный закон «О семеноводстве», требования о маркировке, упаковке.

- Предприятие-отправитель не обеспечило выполнение обязательных требований к реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Россельхознадзор выдал фирме предостережение и потребовал исправить ситуацию- принять меры по соблюдения правил и закона.