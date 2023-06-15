25 детей-грудничков скончались в Волгоградской области

Второй год подряд в регионе растет детская смертность Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

В Волгоградской области в первые четыре месяца 2023 года зафиксирована высокая младенческая смертность. С января по апрель в регионе скончалось 25 грудничков. Такие данные передает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

Так, в первые три месяца в докладе статистического ведомства числилось 20 случаев летального исхода среди младенцев в возрасте до года, а уже к концу апреля их число увеличилось до 25. Это меньше печального антирекорда младенческой смертности прошлого года, когда умерли 26 грудничков.

По подсчетам аналитиков, в регионе на тысячу родившихся в регионе детей в этом году фактически умирают четыре-пять. Согласно региональному Роспотребнадзору, самая высокая смертность зафиксирована в шести районах Волгоградской области, в том числе Алексеевском, Руднянском и Иловлинском.

Реже всего дети умирают в Жирновском, а вот реже всего в последние годы рожают в городе Волжском. Самым плодовитым оказался Палласовский район.