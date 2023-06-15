Огромные полчища саранчи заполняют Волгоградскую область

Вот такие особи атакуют жителей Иловлинского района Фото: Наталья НЕШУМОВА

Настоящее нашествие саранчи атаковало сельские поселения Иловлинского района Волгоградской области. Местные жители делятся своими фото и видео в социальных сетях, на которых заметно как насекомые облепили все дома от заборов до дорожек во дворе. Однако в «Россельхозцентр» заверяют, что обрабатывают территории.

- На данный 2069 га обработано от саранчи в Волгоградской области. Часть очагов локализована в Быковском, Среднеахтубинском, Палласовском, Старополтавском, Ленинском, Иловлинском районах, - прокомментировали в ведомстве.

В Иловлинском районе с помощью авиации обработают порядка 200 га против саранчи. По этому вопросу уже вышли на соответствующую службу. Кроме того, продолжаются наземные обработки возле хуторов Краснодонское и Байбаев.

В Россельхозцентре также успокаивают, что сил и средств хватит, этому способствует введенный режим повышенной готовности в отдельных муниципальных образованиях. Также специалисты заверяют, что угрозы для продовольственной безопасности региона нет - все очаги выявлены на площади, составляющей доли процента от всего объема земель сельхозназначения субъекта.