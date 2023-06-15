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НовостиОбщество15 июня 2023 9:19

Волгоградская область заключила соглашение о сотрудничестве с ПАО «КамАЗ»

До конца года регион закупит 20 современных электробусов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

15 июня на площадке 26-го Петербургского международного экономического форума Волгоградская область заключила соглашение о сотрудничестве с ПАО «КаМАЗ». Соответствующий документ подписали заместитель губернатора Валерий Бахин и замгендиректора компании Рустам Шамсутдинов.

- До конца октября ООО «Автобусный – Центр Столица» (официальный дилер КаМАЗ) поставит в Волгоград 20 современных вместительных низкопольных электробусов с новой антисанкционной компонентной базой. Для создания соответствующей инфраструктуры планируется установить 4 зарядные станции к ним, - уточнили в обладминистарции.

Напомним, что регион реализует пилотный проект по развитию городского электротранспорта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистарции, волгоградцы высоко оценили новые электробусы.