Под Волгоградом в общежитии мужчина до смерти забил бутылкой знакомого

СК проводит расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 30-летнего мужчины в общежитии в городе Фролово. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло 7 июня на улице Революционной. В вечернее время подозреваемый пришел в гости к своей бывшей супруге, где у него случился конфликт со знакомым.

- В ходе которого подозреваемый ударил товарища стеклянной бутылкой по голове. На следующий день, почувствовав ухудшение состояния здоровья, местный житель обратился в медицинское учреждение, -уточнили в следкоме.

Пострадавший умер в больнице от полученных травм. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, собирают доказательства. Фигурант находится под стражей.