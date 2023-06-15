Подлетел на несколько метров: на севере Волгограда в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист без прав

ДТП случилось на Горном. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За последние сутки на дорогах Волгограда и области из 9 ДТП с тяжкими последствиями четыре приходятся на подростков на мотоциклах и без прав. 16-летнего байкера на «Мотолэнде» протаранила «Лада Гранта» вечером 14 июня на Горном в Тракторозаводском районе на улице Ополченской. Мотоциклист в больнице, сообщили в региональном главке МВД.

- По предварительной информации, 32-летний водитель «Лада Гранта», поворачивая налево, напротив дома №47 по ул. Ополченской не предоставил преимущество в движении, – рассказали в ведомстве.

Сразу два ДТП с подростками на мотоциклах произошло в Котельниковском районе. В столкновении с «ВАЗ-2110» пострадали 12-летний байкер и его 11-летний пассажир. В ДТП с «ВАЗ-2107» и 13-летнего мотоциклиста на «Рэйсере» покалечилась 13-летняя пассажирка. В Алексеевском районе опрокинулся 17-летний подросток на мотоцикле «Кавасаки».