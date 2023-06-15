В Волгограде 44-летнюю женщину осудили за пособничество терроризму

Суд вынес приговор. Фото: Игорь БУЛАТОВ

15 июня Южный окружной военный суд вынес приговор 44-летней жительнице Волгограда Балагуровой за пособничество терроризму. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, женщину обвинили по статье 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

- В 2022 году сотрудниками УФСБ задержана 44-летняя жительница, находившаяся в международном розыске, за участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»* и незаконных вооруженных формирований на территории САР, - уточнили в региональном ведомстве.

Женщине дали 5 лет колонии общего режима, также ей ограничили свободу на 1 год.

*организация запрещена в России