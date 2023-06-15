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НовостиОбщество15 июня 2023 7:10

В Волгограде 79% компаний повысили зарплаты за последний год

Больше половины прибавок работники получили за последние месяцы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Зарплаты выросли далеко не у всех волгоградцев.

Зарплаты выросли далеко не у всех волгоградцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Повысили зарплаты своим работникам за последний год 79% компаний Волгограда. При этом 56% из них индексировали оклады в последние месяцы. Чаще всего доходы сотрудников росли в сфере логистики, производства и услуг, сообщили сайту volgograd.kp.ru по итогам опроса в SuperJob.

Так, прибавка доходов в конце 2022-го прошла в 23% IT-компаний и 22% строительных организаций. Но немало в Волгограде и тех предприятий, где с последнего повышения зарплаты сотрудникам прошло от года до двух лет. Чаще всего это компании, в которых более тысячи работников. В этом признались 9% опрошенных. Еще 4% работодателей не пересматривали оклады более двух лет. Хотя, если послушать самих волгоградцев, то таких окажется большинство.