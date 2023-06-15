Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о пользе огурцов

Огурцы замечательно выводят лишнюю жидкость из организма и насыщает организм Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградцам рассказали о пользе и вреде огурцов. Благодаря высокому содержанию воды и калия, этот овощ способствует нормальному снабжению органов и тканей жидкостью, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Огурцы содержат полезные вещества - калий, фосфор, хлор, кальций и магний, витамины и сахариды. А еще они почти на 98% состоят из воды. Соответственно, этот овощ создает чувство насыщения при минимальной калорийности.

Не сложно догадаться, что именно этот овощ помогает избавиться от отеков и излишков жира в тканях за счет своего мочегонного эффекта. Вместе с природным абсорбентом огурец выводит вредные вещества и яды из организма при интоксикации. Выравнивает кислотно-щелочной баланс и обмен веществ, а также помогает нейтрализовать и выводить из организма излишки кислых соединений, что служит для профилактики образования камней в почках.

Кроме того, огурцы содержат большое количество клетчатки и оказывают благотворное влияние на работу сердца и кровеносной системы.