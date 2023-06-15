В Волжском из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в семи многоэтажках

Водоснабжение восстановят в течение суток Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Накануне, 14 июня, в Волжском на улице Советской произошла коммунальная авария. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города-спутника, порыв на водоводе случился в доме №7. В настоящий момент подачу холодной воды пришлось приостановить в семи многоэтажках на улице Советской №7, 9, 17, а также на улице Энгельса №13, 19а, 21.

- С учетом сложности расположения коммуникаций восстановление водоснабжения будет осуществлено в течение суток с момента аварии, - уточнили в администрации Волжского.

Власти организовали подвоз воды жителем многоэтажных домов. Он осуществляется с помощью водовозной машины.