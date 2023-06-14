15 выпускников в Волгоградской области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Всего в Волгоградской области 35 результатов на сто баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу 15 учеников различных школ Волгоградской области получили максимальный балл на ЕГЭ-2023 по русскому языку. Как не сложно догадаться, большинство отличников - из областной столицы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Сто баллов получили выпускники гимназии №3 и №16, лицеев №№2,3,4,11, школы №№20,86,92,96 города Волгограда, ученик школы имени Солнечникова из Волжского, школы №10 и №12 города Камышина, школы №7 Урюпинска, а также Зимняцкой средней школы Серафимовичского района.

Напомним, что ранее 100 баллов за ЕГЭ-2023 по литературе и химии получили 20 учеников школ Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, а также Калачевского, Нехаевского, Новоаннинского и Светлоярского районов. В целом, на сегодняшний день, в Волгоградской области насчитывается 35 высших результатов.