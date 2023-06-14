В Волгограде хирурги спасли язык 2-летнего мальчика

Операция, по мнению врачей, потребовалась незамедлительно Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачам челюстно-лицевой хирургии пришлось спасать язык маленького двухлетнего мальчика, который, играя, по неосторожности причинил сам себе вред. Произошло это накануне, 13 июня, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на облздрав.

- Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы №1 Волгограда провели операцию по ушиванию языка, - прокомментировали в комитете здравоохранения.

Как объяснили врачи, без операции рана могла неправильно срастись и привести к дефектам речи. Именно поэтому специалисты приняли решение об экстренной операции, после заживления функции языка восстановятся.

Как стало известно, ребенок бегал по комнате, во время игры внезапно споткнулся и упав, ударился подбородком об пол. Мальчик получил глубокую укушенную рану языка.