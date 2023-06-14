Ударил ножом в спину: в Волгограде разыскивают дебошира, ранившего пассажира автобуса

Мужчины сцепились еще в автобусе, затем вывалились на остановку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде днем 9 июня в Ворошиловском районе на остановке «Мир» сцепились два пассажира автобуса. Мужчина подрались еще в транспорте. Вывалившись из автобуса, один из них ударил другого ножом в спину и скрылся. Конфликт попал на видео камер наблюдения. Теперь полиция разыскивает ранившего ножом 57-летнего пассажира дебошира, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

На видео с камер наблюдения видно, как автобус подъезжает к остановке. Люди заходят в салон. Двери закрываются, затем снова открываются и оттуда на улицу вываливаются двое сцепившихся мужчин. Один из них с ножом. Разнимать их бросились несколько очевидцев.

Приметы преступника: худощавый мужчина около 30-35 лет славянской внешности с темными волосами ростом около 170-175 сантиметров. В тот день на нем была черная футболка и синие джинсы, в руке - черная спортивная сумка.

Всех, кто узнал дебошира, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефонам 8(8442)93-01-11 или 8(8442)93-75-97.