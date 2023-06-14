В Волгоградской области в пруду нашли тело неизвестного мужчины

СК организовал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области 14 июня в водоеме рыбаки обнаружили тело неизвестного мужчины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru региональном СК, труп нашли в пруду Бульбин в Палласовке недалеко от улицы Крупской.

Руководитель Палласовском МрСО областного СУ СКР Андрей Федотов уточнил, что погибший мужчина мог находиться в воде около двух суток. На теле отсутствуют следы криминальной смерти. На нем были одни джинсы. Пока неизвестно, числился ли утонувший среди пропавших.

- По данному факту организована процессуальная проверка. Личность погибшего устанавливается, - добавил руководитель Палласовского МрСО Андрей Федотов.