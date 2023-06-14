В Волгограде 15 июня отключат свет в двух районах

Отключения не будут массовыми. Фото: Антон ФОКИН

Среди коммунальных страдальцев, которые из-за плановых работ энергетиков останутся в жару без сплитов и света 15 июня 2023 года, окажутся жители двух районов Волгограда. Плановые отключения электричества затронут Ворошиловский и Красноармейский, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

Так, в Ворошиловском районе в четверг в который раз отключения света запланировали с 9.00 до 17.00 на улицах: Ардатовская, 77, Гродненская, 94, 96, 98а, 100, 201, Саши Филиппова, 75, Поворинская, 26-32, 28а, Детская, 13-27 и в переулке Василеостровском в домах №2-10, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в.

На юге Волгограда, в Красноармейском районе, 15 июня обесточат дома на трех улицах по адресам: Героев Малой Земли, 65-69, Тушинская, 15 и Электростальская, 16-20. Вырубят электричество здесь на полдня - с 9.00 до 15.00.