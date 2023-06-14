В Волгограде 15 июня отключат газ в Ворошиловском районе

Газа не будет почти весь день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Из-за неотложных плановых ремонтных работ во избежание возможных аварийных ситуаций на газопроводе 15 июня 2023 года в Волгограде отключат газ на пяти улицах в Ворошиловском районе. Останутся без голубого топлива жители всего 12 домов, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, 15 июня 2023 года с 9 до 17 часов приостановят газоснабжение по адресам: улица Академическая, 15; улица Баррикадная, 24 и 30; улица Огарева, 29 и 31; Симбирская, 41 и 43; Социалистическая, 18-22, 20А и 26. Волгоградцев просят в это время не включать газовые плиты и водонагреватели.

Также в Волгограде продолжаются массовые отключения горячей воды. График на июнь 2023 года с адресами домов смотрите здесь.