В Волгограде бывшему владельцу «Красного Октября» Дмитрию Герасименко не удалось оспорить приговор

Завод не раз становился причиной уголовных дел и посадок. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде вступил в законную силу приговор бывшему владельцу металлургического завода и баскетбольного клуба Дмитрию Герасименко по уголовному делу о хищении имущества ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» на сумму более 8,5 миллиарда рублей. Областной суд не смягчил ему наказание. За крупную растрату бизнесмена приговорили к 8 годам колонии общего режима с 700 тысячами штрафа и возмещением 8,3 миллиарда ущерба. Много лет бизнесмен находится в международном розыске и скрывается от правосудия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- При установлении местонахождения Герасименко, объявленного в международный розыск, он будет заключён под стражу, - рассказали в суде.

Как установил суд, будучи исполнительным директором ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», Дмитрий Герасименко организовал растрату имущества завода. Вместе с конкурсными управляющими он, по сути, управлял процедурой банкротства предприятия, организатором торгов стала подконтрольная ему фирма. Оперативное сопровождение дела взяло на себя региональное УФСБ.

Другие основные фигуранты скандального дела получили 30 лет на пятерых. В облсуде защитник Герасименко просил его оправдать, гособвинение – напротив, ужесточить приговор. Но решение суда осталось неизменным. Приговор вступил в законную силу. В конкурсную массу ранее удалось вернуть более 131 миллиона рублей. Судьба остальной суммы остается туманной.