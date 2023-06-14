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НовостиПроисшествия14 июня 2023 13:00

В Волгограде на пешеходном переходе водитель Renault Kaptur сбил 11-летнюю девочку

Ребенок доставлен в больницу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Авария произошла в Краснооктябрьском районе

Авария произошла в Краснооктябрьском районе

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Авария произошла накануне вечером, 13 июня, на севере Волгограда. 36-летний водитель автомобиля марки Renault Kaptur сбил 11-летнюю девочку, спокойно переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Около 19.00 водитель иномарки проезжал напротив дома №63 по улице Таращанцев и сбил ребенка, который хоть и проходил по по нерегулируемому пешеходному переходу, но тем не менее учитывал все правила дорожного движения.

После наезда машины, девочке понадобилась медицинская помощь и она была доставлена в больницу.