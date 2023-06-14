Картельный сговор дорожников на 935 млн рублей раскрыли в Волгоградской области

Дорожники получали контракты по максимальной цене. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После совместной проверки прокуратуры Волгоградской области, регионального УФСБ, ФАС России и Росфинмониторинга по ЮФО возбуждено уголовное дело о картельном сговоре трех компаний на ремонт автомобильных дорог в Волжском и Калачевском районе. На дорожных контрактах коммерсанты незаконно получили более 935 миллионов рублей дохода, все фирмы были тесно связаны меж собой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

- Между организациями-конкурентами установлено тесное хозяйственное и финансовое взаимодействие - заключение договоров субподряда, аренды спецтехники, практически одновременное открытие в определенных банках расчетных счетов и так далее, - рассказали в прокуратуре.

Проверка показала, что в 2021-2022 годах три фирмы договорились держать цены на электронных аукционах по ремонту дорог, чтобы заключить контракты по максимальным ставкам. В итоге победителем торгов стал один из участников картеля. Скидка от начальной (максимальной) цены во всех случаях была минимальной – всего 0,5%. При этом в среднем снижение по подобным контрактам колеблется от 7 % до 23 %.

Это далеко не единственный раскрытый картельный сговор в регионе. Так, ФАС разоблачила дорожный картель на 24 миллиарда рублей. Договорились фирмы и при реконструкции парка Гагарина в Волгограде.