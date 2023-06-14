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НовостиОбщество14 июня 2023 12:19

До суда довела волгоградца некачественная туалетная бумага за 8 рублей

Мужчина пытался доказать, что товар плохой и требовал вернуть деньги
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Судья отказал в иске.

Судья отказал в иске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забавный спор решал мировой судья участка №83 Дзержинского района Волгограда – местный житель пытался доказать, что купленная им туалетная бумага за 7,99 рублей очень низкого качества и требовал вернуть деньги за сорок рулонов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, истец Андрей Б. был настроен серьезно. Он не поленился принести на заседание рулон бумаги, чтобы наглядно продемонстрировать нарушение прав потребителя.

- В судебном заседании истец демонстрировал мировому судье недостатки туалетной бумаги и производил замеры рулона, просил приобщить к делу её упаковку, - уточнили в ведомстве.

Продавец отказался принимать обратно товар. Судья тоже не усмотрел ничего криминального в качестве товара. Покупатель так и не смог доказать, чем же ему не нравится бумага. Служитель Фемиды отказал в удовлетворении иска.