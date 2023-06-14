В Камышине с 26 июня на две недели отключат горячую воду

Горячая вода исчезнет из кранов на две недели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава города Камышин Волгоградской области Станислав Зинченко подписал постановление, согласно которому в райцентре отключат горячую воду на две недели – с 26 июня по 9 июля 2023 года, сообщили в администрации города.

- В период отключения горячего водоснабжения начисление оплаты производиться не будет, - рассказали в администрации Камышина.

Пока камышане будут греть воду подручными средствами и мыться в тазиках, городские теплосети подготовят к отопительному сезону 2023-2024. На объектах теплоснабжения и в котельных проведут гидравлические испытания и ремонт.

В Волгограде отключения горячей воды идут с апреля по сентябрь. График на июнь 2023 года с адресами домов смотрите здесь.