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НовостиНедвижимость14 июня 2023 11:25

В Камышине с 26 июня на две недели отключат горячую воду

Отключения горячей воды в Камышине запланированы с 26 июня по 9 июля 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Горячая вода исчезнет из кранов на две недели.

Горячая вода исчезнет из кранов на две недели.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава города Камышин Волгоградской области Станислав Зинченко подписал постановление, согласно которому в райцентре отключат горячую воду на две недели – с 26 июня по 9 июля 2023 года, сообщили в администрации города.

- В период отключения горячего водоснабжения начисление оплаты производиться не будет, - рассказали в администрации Камышина.

Пока камышане будут греть воду подручными средствами и мыться в тазиках, городские теплосети подготовят к отопительному сезону 2023-2024. На объектах теплоснабжения и в котельных проведут гидравлические испытания и ремонт.

В Волгограде отключения горячей воды идут с апреля по сентябрь. График на июнь 2023 года с адресами домов смотрите здесь.