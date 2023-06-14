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НовостиОбщество14 июня 2023 10:55

В Волгограде нерадивый отец украл у ребенка пособия

Прокуратура добилась восстановления прав матери и несовершеннолетнего
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынес решение.

Суд вынес решение.

Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Волгограде Дзержинский районный суд защитил права матери и ребенка, которые лишились государственных пособий из-за нерадивого отца. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина не воспитывал ребенка, при этом обратился в соцзащиту и оформил выплаты, предназначенные для семей с детьми. Волгоградец не помогал алиментами, к тому же получал дополнительные пособия, которые также тратил исключительно на собственные нужды.

- По итогам проверки прокурор Дзержинского района Волгограда обратился в суд с иском о взыскании с нерадивого отца в пользу несовершеннолетнего незаконно полученных выплат в сумме порядка 120 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Помимо этого, по решению суда пособия будут начисляться матери ребенка.