В Волгограде нерадивый отец украл у ребенка пособия

Суд вынес решение. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Волгограде Дзержинский районный суд защитил права матери и ребенка, которые лишились государственных пособий из-за нерадивого отца. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина не воспитывал ребенка, при этом обратился в соцзащиту и оформил выплаты, предназначенные для семей с детьми. Волгоградец не помогал алиментами, к тому же получал дополнительные пособия, которые также тратил исключительно на собственные нужды.

- По итогам проверки прокурор Дзержинского района Волгограда обратился в суд с иском о взыскании с нерадивого отца в пользу несовершеннолетнего незаконно полученных выплат в сумме порядка 120 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Помимо этого, по решению суда пособия будут начисляться матери ребенка.