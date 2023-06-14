Волгоградцы долго ждали новое жилье. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 75 семей из аварийных домов досрочно переедут в новые квартиры в ЖК «Колизей». Застройщик на полгода раньше оговоренных в контракте сроков передал жилье в новостройках муниципалитету. Расселяют волгоградские трущобы по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в мэрии.

- В новостройки переедут жильцы аварийных домов, расположенных в Красноармейском, Кировском и Советском районах, - рассказали в администрации города.

Среди них все жители дома на улице Волгоградской, 9 в поселке Горная Поляна.

Уже скоро волгоградцы смогут переехать из разрушающихся домов в квартиры в новостройках с ремонтом, кухонными плитами и сантехникой. Плюс к этому в каждой квартире индивидуальное отопление – греют воду газовые котлы. В строящемся жилом комплексе есть вся необходимая инфраструктура. Те, кто был владельцем ветхого жилья, получат квартиры в собственность, остальные – по договорам социального найма.