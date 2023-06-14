В Волгоградской области изъяли 34 тонны смертельно опасного алкоголя

В Волгоградской области накрыли завод со смертельным алкоголем Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области накрыли завод с фальсифицированным алкоголем. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, незаконную деятельность пресекли сотрудники регионального главка в Волжском. На пивоварне пять сообщников разливали смертельно опасный алкоголь и реализовывали.

- Злоумышленники смешивали неочищенную воду, спирт, красители, ароматизаторы и усилители вкуса. В 30-литровых пластиковых емкостях товар развозился по складским помещениям, расположенным на территории города Волгограда, а затем реализовывался, - уточнила Ирина Волк.

Полицейские изъяли 34 тонны алкогольной продукции, а также другие вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум тяжким статьям. Расследование продолжается.