Погибшего на пожаре чиновника из Волгоградской области наградили посмертно орденом Мужества

Александр Переярин героически погиб, выполняя свой служебный долг. ФОТО: администрация Иловлинского района

Президент России Владимир Путин наградил посмертно Орденом мужества начальника отдела администрации Иловлинского района Волгоградской области Александра Переярина. Мужчина погиб летом прошлого когда во время тушения лесных пожаров. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на официальный документ.

В августе 2022 года на территории Озерского сельского поселения образовались лесные пожары, которые могли добраться до детского лагеря «Лазурный». 52-летний Александр Переярин, возглавлявший в Иловлинском отдел ГО и ЧС, руководил процессом спасения, но пострадал сам, а после скончался.

Кроме погибшего Александра Переярина медалей «За отвагу на пожаре» удостоились еще трое сотрудников администрации Иловлинского района, также пострадавшие при тушении пожара. Среди них: консультант аппарата администрации Владимир Вагнер, консультант отдела администрации Сергей Кочелаев и Петр главный специалист-зоотехник отдела администрации Иловлинского района.