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НовостиПроисшествия14 июня 2023 9:17

Под Волгоградом при обгоне «Лада» вылетела с дороги, пострадал ребенок

11-летнего мальчика госпитализировали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Машина вылетела с дороги.

Машина вылетела с дороги.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в ДТП 13 июня пострадал ребенок. Авария произошла на трассе в Светлоярском районе около двух часов дня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 46-летний водитель «Лады Гранты» ехал из города-героя в направлении Астрахани.

- На 1012 километре, не справившись с управлением при обгоне, съехал в кювет правой обочины, - уточнили в полиции региона.

Машина вылетела с проезжей части. Находившейся внутри 11-летний пассажир получил травмы. На место аварии приехала скорая, ребенку оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.