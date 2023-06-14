Под Волгоградом при обгоне «Лада» вылетела с дороги, пострадал ребенок

Машина вылетела с дороги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в ДТП 13 июня пострадал ребенок. Авария произошла на трассе в Светлоярском районе около двух часов дня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 46-летний водитель «Лады Гранты» ехал из города-героя в направлении Астрахани.

- На 1012 километре, не справившись с управлением при обгоне, съехал в кювет правой обочины, - уточнили в полиции региона.

Машина вылетела с проезжей части. Находившейся внутри 11-летний пассажир получил травмы. На место аварии приехала скорая, ребенку оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.