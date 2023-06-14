Под Волгоградом двухлетний ребенок выпал с высоты пятого этажа

СК организовал проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Несчастный случай произошел 13 июня во Фролово. Малыша доставили в районную больницу с травмами. Как выяснилось, семья проживала в общежитии на улице Революционной.

- В вечернее время малолетний мальчик самостоятельно забежал в комнату к соседям. Находясь в комнате, ребенок залез на диван, забрался на подоконник, после чего облокотился на москитную сетку открытого окна. Легкая конструкция не выдержала веса мальчика и вместе с ним обрушилась, - уточнили в следкоме региона.

У ребенка серьезная катотравма, ЧМТ, сотрясение головного мозга и переломы черепа. Врачи борются за его жизнь. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Семья характеризуется удовлетворительно.