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НовостиОбщество14 июня 2023 7:45

В Волгограде в топ дорогих вакансий вошли врач-флеболог и водитель категории «Е»

в Волгограде назвали пять самых востребованных вакансий
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Флеболог - одна из самых дорогих вакансий в Волгограде

Флеболог - одна из самых дорогих вакансий в Волгограде

Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в июне 2023 года. Среди них – врачи, водители, менеджеры и инженеры. Своими исследованиями с сайтом volgograd.kp.ru поделились аналитики портала SuperJob.

Так, самой высокооплачиваемой вакансией оказался хирург-флеболог – ему готовы платить 150 тысяч рублей в клинике лазерной хирургии.

На втором месте по зарплате - менеджер по продажам юридическим лицам, который может получать до 112 тысяч рублей. При этом возможна работа в удаленном формате, также вакансия предусматривает обучение.

Немаловажной оказалась и вакансия водителя категории «Е» в крупной розничной сети. Соискателям предлагают зарплату до 110 тысяч рублей, а также выплаты за экономию топлива и премии.

За тройкой самых высокооплачиваемых оказались инженеры ПТО на предприятиях металлургической, химической, нефтегазовой промышленности, АПК, на объектах сетевых и генерирующих компаний. Специалисты могут получать от 85 тысяч рублей.

Замыкает пятерку востребованных специальностей стоматолог-пародонтолог. Здесь от соискателей требуется стаж от 2 лет и действующие сертификаты. Предлагают зарплату от 75 тысяч рублей.