Сжегший Коран житель Волгограда будет отбывать наказание в мусульманском регионе РФ

Кадр с видео Следственного комитета РФ.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня заявил, что сжегший Коран напротив мечети в Волгограде мужчина будет отбывать наказание в мусульманском регионе, сообщает сайт kp.ru.

Напомним, инцидент случился в мае в Ворошиловском районе. Никита Журавель сжег Коран и снял это на видео, затем выложил в соцсети. Его оперативно задержали сотрудники СК, МВД и ФСБ. Сам подозреваемый, на которого возбуждено уголовное дело, признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей.

Уголовное дело находится в СК РФ.