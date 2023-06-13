В Волгограде 14 июня временно отключат электричество в 4 районах

Электричества не будет в рабочее время. Фото: Евгения ГУСЕВА

Отдельные улицы четырех районов Волгограда оставят в среду без света, телевизора, сплитов и прочих благ цивилизации из-за плановых ремонтных работ на электросетях. Отключат электричество на весь день 14 июня 2023 года жителям Красноармейского и Кировского, Ворошиловского и Дзержинского, сообщили в «Россети Юг». Публикуем список адресов тех, кому не повезет.

В Красноармейском районе Волгограда 14 июня 2023 на весь день – с 9.00 до 17.00 - обесточат дома на пяти улицах: Караванная, 1-11, Компасная, 1-13, 4-18, Перископская, 17-33, 16б, 28, Староладожская, 1-19 и 2-14, Штурманская, 3-13 и 2-12.

В Кировском районе среди коммунальных страдальцев 14 июня с 9 до 17 часов окажутся жители улиц частника: Алычевая, 26-44, Апельсиновая, 4 и 5, Анисовая, 1-23, 2-24, Катальповая, 3-19, 8-24, Лимоновая, 19-35а, Тутовая, 1-23 и 6-28.

Шесть улиц останутся без света в среду с 9 до 17 часов в Ворошиловском: Ардатовская, 77, Гродненская, 94, 96, 98а, 100 и 201, Детская, 13-27, Поворинская, 26-32, 28а, Филиппова, 75 и переулок Василеостровский, 2-10, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б и 9в. Там уже были плановые отключения электричества.

И в Дзержинском районе без сплитов, компьютера, телевизора и электрочайника с 8 до 17 часов будут обходиться обитатели проспекта Жукова, 123-137 и улицы Батумской, 5-11.