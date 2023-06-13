Под Волгоградом автомобиль Lada Granta вылетел в кювет

Так выглядит авто, после того, как оказалось за пределами трассы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло сегодня, 13 июня, на трассе «Волгоград-Астрахань». Около 13.45 водитель отечественной марки Lada Granta вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Все произошла на 1012 километре автодороги «Волгоград-Астрахань» водитель не справился с управлением и съехал с трассы, сшиб дорожный знак. В кювете машина перевернулась. В результате аварии пострадал 12-летний мальчик - пассажир автомашины.

На месте работают экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Авария никак не сказалась на движении по трассе, она осуществляется в штатном режиме.