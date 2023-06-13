Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 14:58

Под Волгоградом автомобиль Lada Granta вылетел в кювет

В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Так выглядит авто, после того, как оказалось за пределами трассы

Так выглядит авто, после того, как оказалось за пределами трассы

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло сегодня, 13 июня, на трассе «Волгоград-Астрахань». Около 13.45 водитель отечественной марки Lada Granta вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Все произошла на 1012 километре автодороги «Волгоград-Астрахань» водитель не справился с управлением и съехал с трассы, сшиб дорожный знак. В кювете машина перевернулась. В результате аварии пострадал 12-летний мальчик - пассажир автомашины.

На месте работают экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Авария никак не сказалась на движении по трассе, она осуществляется в штатном режиме.