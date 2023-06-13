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НовостиОбщество13 июня 2023 13:31

В Волгограде вручили медали троим участникам СВО

Награды бойцам 13 июня вручали в музее-панораме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Трое бойцов награждены медалями. Фото: музей-заповедник

Трое бойцов награждены медалями. Фото: музей-заповедник

Боевые награды вручили в Волгограде 13 июня троим участникам спецоперации на Украине за мужество и самоотверженность при выполнении поставленных задач. Церемония награждения медалями «За отвагу» и Суворова военнослужащих и добровольца прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», сообщили в музее-заповеднике.

Медали «За отвагу» удостоены двое вернувшихся на побывку волгоградцев - рядовой Дмитрий Словин и доброволец 20 отряда «Барс» Николай Кузнецов. Ефрейтор Гусен Абдурахманов награжден медалью Суворова. Высокие госнаграды бойцам вручили зам военкома региона полковник Фарид Хисматулин и глава регионального комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.