Под Волгоградом женщину судят за нападения с ножом на полицейского

Женщине грозит 5 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышинском районе перед судом предстанет 39-летняя женщина, обвиняемая в нападении на полицейского с ножом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области, инцидент случился в мае 2023 года в частном доме на улице 40 лет Победы в городе Петров Вал. Подсудимая вызвала стражей порядка, чтобы написать заявление на мужа, который ее избил.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи недовольной законными действиями полицейского, женщина трижды ударила его ножом. Вину в инкриминируемом деянии она полностью признала, - сообщили в прокуратуре региона.

Женщине грозит 5 лет тюрьмы. Срок грозит и ее мужу по статье 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью.