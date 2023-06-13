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НовостиПроисшествия13 июня 2023 13:08

В Волгоградской области мужчина лишился автомобиля из-за вождения в пьяном виде

Мужчина неоднократно нарушал ПДД
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Молодой человек неоднократно был задержан пьяными сотрудниками ГИБДД

Молодой человек неоднократно был задержан пьяными сотрудниками ГИБДД

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

20-летний Павел Гербгардт, житель города Котово в Волгоградской области, лишился своего автомобиля. А все из-за неоднократного управления автомобилем, будучи в состоянии опьянения. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Волгоградской области.

Молодой человек, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь попался сотрудникам ГИБДД. Павел Герогардт сел за руль будучи пьяным ночью 30 января 2023 года.

С учетом обстоятельств совершения преступления, суд приговорил Гербгардта к наказанию в виде двухсот часов обязательных работ с лишением права садиться за руль 1 год 6 месяцев. Кроме того, прокуратура Котовского района позаботилась о том, чтобы автомобиль осужденного был конфискован в собственность государства.