В Волгограде пенсионерка перевела лжебанкиру 2 млн рублей

Полиция предупреждает об аферистах. Фото: Александр ПАНОВ

В Волгограде 66-летняя пенсионерка перевела телефонным аферистам свыше 2 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее женщине начали звонить неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности Центрального Банка, а также правоохранительных органов.

- Волгоградке сообщили, что на неё пытались оформить кредит сотрудники банка и убедили перечислить денежные средства на так называемый безопасный счет, - уточнили в полиции региона.

Женщина отдала все свои сбережения, также она оформила кредит. Стражи порядка напоминают волгоградцам – не нужно доверять незнакомцам, необходимо сохранять бдительность. Всю информацию необходимо уточнять в банке.