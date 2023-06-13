В Волгоградской области 14 июня ожидается 38-градусная жара

Спасение можно найти в местах отдыха возле водоемов Фото: Екатерина СИМОХИНА

После ненастных ветреных дней в Волгоградскую область возвращается настоящее пекло. Синоптики обещают, что в среду, 14 июня, в отдельных районах столбик термометра можно достигнуть отметки +38 градусов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

На территории всей области существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с, утром и днем местами возможны 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, а в отдельных северо-западных районах возможно похолодание до +9. Зато днем распогодится и потеплеет до +30 градусов, в отдельных юго-восточных районах возможны такие температуры как +33...+38 градусов.

В областной столице чуть «холоднее». Осадков синоптики не обещают, а вот резкий ветер северо-восточного направления 7-12 м/с - вполне. Температура воздуха в Волгограде ночью опустится до +19...+21 градусов, днем столбик градусника поднимется до +31...+33.