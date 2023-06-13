Усадьбу «Сосновый бор» требуют признать банкротом по суду в Волгограде

Разрешит проблемы развлекательного комплекса арбитражный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переставший функционировать некогда популярный ресторанно-гостиничный комплекс «Сосновый бор» в Волгограде требуют признать банкротом. С таким требованием в арбитражный суд региона обратился один из кредиторов, указав, что у усадьбы накопился долг в 619 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные картотеки суда.

Согласно открытым данным, иск в суд подала Татьяна Волколупова. Она также является одним из кредиторов ООО «Сосновый бор». И в прошлом году она требовала с закрытого гостиничного комплекса чуть более 46 миллионов рублей.

Заседание о признании бывшей усадьбы банкротом состоится 27 июня в 10 утра. Напомним, что гостинично-развлекательный комплекс «Сосновый бор» не функционирует с ноября 2021 года, а часть построек на территории усадьбы была снесена по решению суда как самовольные объекты.

Напомним, вокруг «Соснового бора» судебные разбирательства длятся уже долго. Администрация Дзержинского района ранее добилась сноса в усадьбе конюшен. А 9 октября Арбитражный суд Волгоградской области обязал собственников усадьбы снести ресторан и гостевые домики. Одним из владельцев «Соснового бора» является Владимир Зубков, который находится в СИЗО по дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области.