Под Волгоградом глава КФХ выстрелил в мужчину из-за выпаса коровы

На подозреваемого могут возбудить уголовное дело Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгоградской области может возбудить уголовное дело в отношении главы КФХ из Суровикинского района, который выстрелил в пасшего корову мужчину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент случился 12 июня в хуторе Лысов. Минувшей ночью в больницу госпитализировали 30-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Он рассказал, что 57-летний фермер выстрелил в него из травмата.

- Как установили полицейские, между мужчинами возник конфликт из-за выпаса коровы. Подозреваемому главе КФХ не понравилось, что потерпевший выгуливает свою корову на его земле, - уточнили в полиции региона.

В настоящий момент стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.