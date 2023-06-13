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НовостиОбщество13 июня 2023 9:29

Самолет Москва – Сочи запросил экстренную посадку в Волгограде из-за проблем с генератором

В результате экипаж решил продолжить полет
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Самолет запросил посадку в Волгограде.

Самолет запросил посадку в Волгограде.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 12 июня, самолет «Москва – Сочи» запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за неполадок с генератором. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Авиаинцидент», в 10.55 часов экипаж В-737 подал сигнал о необходимости приземления в Гумраке. На месте объявили сигнал «Тревога», однако вскоре командир объявил о том, что рейс готов следовать согласно изначальному маршруту, так как ситуация на борту выровнялась.

После обеда борт благополучно приземлился в Адлере. На борту находилось 192 пассажира, в том числе 28 детей.