Самолет Москва – Сочи запросил экстренную посадку в Волгограде из-за проблем с генератором

Самолет запросил посадку в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 12 июня, самолет «Москва – Сочи» запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за неполадок с генератором. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Авиаинцидент», в 10.55 часов экипаж В-737 подал сигнал о необходимости приземления в Гумраке. На месте объявили сигнал «Тревога», однако вскоре командир объявил о том, что рейс готов следовать согласно изначальному маршруту, так как ситуация на борту выровнялась.

После обеда борт благополучно приземлился в Адлере. На борту находилось 192 пассажира, в том числе 28 детей.