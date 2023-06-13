«Ситиматик-Волгоград» провел экоуроки для 100 ребят из школьного лагеря

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» провел серию экоуроков для воспитанников летнего школьного лагеря средней школы № 86 Тракторозаводского района Волгограда. Все занятия прошли на площадке корпоративного Центра экологического образования и просвещения (ЦЭОП) регоператора «Музей не мусора – 34» и были посвящены теме «Система обращения с отходами на территории Волгоградской области и раздельное накопление отходов». В общей сложности состоялось 4 экоурока, участие в которых приняли более 100 школьников.

В ходе встреч ребятам рассказали о взаимодействии человека с окружающей средой в целом, о потреблении и сокращении природных ресурсов, а значит, и о постоянно растущем количестве отходов и необходимости их сокращения за счет осознанного потребления, экопривычек, а также вторичной переработки. На примере экспозиций витрин музея участники узнали о принципах экономики замкнутого цикла, об особенностях утилизации и повторного использования «полезных» отходов. Была представлена собственная сортировочная линия регионального оператора с отбором полезных фракций для последующей их передачи на переработку и экопункт «Вторматик» по приему вторсырья от населения за денежное вознаграждение. В ходе экоуроков представители регионального оператора подробно разъяснили о двухконтейнерной системе сбора отходов с разделением их на сухие и смешанные.

В конце каждого урока была проведена интерактивная викторина, которая помогла закрепить полученные знания. Она вызвала большой интерес – всем ребятам хотелось принять активное участие.

Отметим, что экологические уроки для школьников региональный оператор начал проводить с 2020 года. Разработана образовательная программа для подрастающего поколения «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг», методические материалы есть в свободном доступе на сайте компании 34.citymatic.ru.

Напомним, что любой желающий может посетить такие мероприятия, для этого нужно оставить заявку на сайте регоператора: 34.citymatic.ru в разделе «Заявка на проведение уроков».

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