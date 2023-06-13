В Волгограде 31-летний мужчина задушил свою знакомую и поджег ее квартиру

Следственный комитет по региону устанавливает все детали произошедшего Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде возбуждено уголовное дело об убийстве 32-летней жительницы Тракторозаводского района. В июне 2023 года в доме №22 по улице Дзержинского загорелась одна из квартир, в которой спасатели обнаружили бездыханное тело девушки, на ее теле зафиксировали следы насильственной смерти, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

Тело несчастной было обнаружено 3 июня 2023 года во время тушения. По предварительным данным, смерть наступила в результате пожара. Однако позже судебно-медицинская экспертиза установила, что скончалась женщина в результате асфиксии.

По версии следствия, в ту ночь погибшая находилась в квартире со своим 31-летним знакомым. В ходе конфликта он задушил девушку, а затем попытался скрыть следы совершенного преступления и поджег квартиру.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».