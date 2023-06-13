Площадь орошаемых земель в Волгоградской области увеличат до 100 тысяч га к 2027 году

В Ленинском районе построили автоматизированную насосную станцию. Фото: АВО

Во время рабочей поездки Ленинский район губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил задачи по развитию мелиорации в регионе. Площадь орошаемых земель к 2027 году планируют увеличить до 100 тысяч гектаров. Это даст толчок агропромышленному комплексу области в целом, сообщили в администрации региона.

- К 2027 году на территории области орошаемый клин должен быть порядка 100 тысяч га — задача серьезная, но мы ее выполним, – заявил Андрей Бочаров.

В Ленинском районе за два года при господдержке реализован один из крупнейших проектов строительства оросительных систем: построили автоматизированную насосную станцию, 38 километров трубопровода, 34 дождевальные машины. Сейчас с поливом более 3000 гектаров земель, что очень важно для засушливого Заволжья.

За последние годы в регионе в целом орошаемый клин вырос в 2.5 раза до 80,6 тысячи гектаров. По словам губернатора, на финансирование программы мелиорации ушло более 7 миллиардов рублей. В итоге регион оказался в пятерке лидеров среди субъектов РФ.