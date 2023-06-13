На севере Волгограда лихач на внедорожнике подрезал УАЗик

На севере Волгограда лица на внедорожнике подрезал УАЗик Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

13 июня в Краснооктябрьском районе Волгограда перевернулся УАЗик. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около 08.00 часов водитель за рулем «Хендэ Крета» ехал по Третьей Продольной со стороны Дзержинского района в направлении северной части города-героя.

- При перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с попутным автомобилем «УАЗ». В результате столкновения «УАЗ» совершил опрокидывание, - уточнили в полиции региона.

В результате аварии никто не пострадал. УАЗик сильно помялся. Дорогу перекрывать не пришлось – движение осуществляется в штатном режиме. Инспекторы ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.