Под Волгоградом на учения вышли гранатомётчики

Сбор будет проходить на полигоне Прудбой. ФОТО: пресс-служба Южного военного округа

На полигоне Прудбой в Волгограде гранатометчики мотострелкового соединения ЮВО вышли на учения. На протяжении трех недель около 100 военнослужащих будут проходить курс теоретической подготовки, а также отработают комплекс учебно-боевых задач, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Гранатометчикам предстоит уничтожить мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника. Делать они это будут из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17.

По окончании учений военнослужащие сдадут зачеты по маскировке, классификации целей, корректировке огня, а также продемонстрируют умение пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.