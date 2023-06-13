Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 8:08

Под Волгоградом на учения вышли гранатомётчики

Учения будут вестись на протяжении 21 дня
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Сбор будет проходить на полигоне Прудбой. ФОТО: пресс-служба Южного военного округа

Сбор будет проходить на полигоне Прудбой. ФОТО: пресс-служба Южного военного округа

На полигоне Прудбой в Волгограде гранатометчики мотострелкового соединения ЮВО вышли на учения. На протяжении трех недель около 100 военнослужащих будут проходить курс теоретической подготовки, а также отработают комплекс учебно-боевых задач, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Гранатометчикам предстоит уничтожить мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника. Делать они это будут из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17.

По окончании учений военнослужащие сдадут зачеты по маскировке, классификации целей, корректировке огня, а также продемонстрируют умение пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.