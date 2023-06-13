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НовостиПроисшествия13 июня 2023 8:06

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе под Волгоградом пострадал пассажир

Жуткая авария произошла утром 13 июня в Дубовском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Микроавтобус превратился в груду железа.

Микроавтобус превратился в груду железа.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария с микроавтобусом и грузовиком случилась ранним утром 13 июня на саратовской трассе в Дубовском районе. Около половины шестого на 562 километре федеральной автодороги Р228 Сызрань - Саратов - Волгоград 25-летний водитель Peugeot Boxer врезался в «ГАЗ-331063». Парень не выдержал дистанцию, сообщили в главке МВД по Волгоградской области. В итоге в больнице оказался пассажир микроавтобуса.

- В ЦРБ Камышина с травмами доставлен 20-летний пассажир автомашины «Пежо», – рассказали в ведомстве.

Известно, что обе машины ехали со стороны Волгограда в направлении Камышина. И микроавтобус, и большегруз двигались через регион транзитом. Водитель «Пежо» не выдержал дистанцию от впереди идущего грузовика. Удар был настолько сильным, что обе машины вылетел в кювет. Микроавтобус буквально превратился в груду железа.

Водителям напоминают о необходимости отдыха в пути.